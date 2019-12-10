JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`ndan 100 baz puan faiz indirimi bekliyor.
TCMB`den 100 baz puan faiz indirimi bekliyor
10.12.2019 11:52
Son güncelleme : 10.12.2019 12:00
JP Morgan, TCMB'nin perşembe günü yapacağı Para
Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam edeceğini, gösterge faizi 100 baz puan daha indireceğini öngördü.
TCMB'nin bu toplantıda kredi büyümesini desteklemek için zorunlu karşılık kurallarında düzenlemeler yapmasını da bekleyen JP Morgan, Banka'nın Ağustos ayında duyurduğu ayrıcalıklı zorunlu karşılık uygulamasının parametrelerini revize edeceğini öngördü.
JP Morgan yaptığı değerlendirmede, global düşük faiz ortamında olunmasına rağmen Türkiye'nin pozitif bir reel faiz oranı sunması gerektiği görüşünde olduklarını da vurguladı.
Gelecek yıl yıllık enflasyonun yüzde 9,0'a gerilemesini bekleyen JP Morgan, TCMB'den toplam 350 baz puan faiz indirimi beklediklerini de ifade etti.
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