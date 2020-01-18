Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nca Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
TCMB`den zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik
18.01.2020 10:20
Son güncelleme : 18.01.2020 10:20
AA
TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCMB, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amacıyla, Rezerv Opsiyon Mekanizması kapsamında, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın
olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesi ile piyasaya 1,7 milyar ABD doları
tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve piyasadan 4,5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Diğer taraftan, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesi ile piyasadan 0,3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite çekilmesi ve piyasaya 2,0 milyar Türk lirası likidite verilmesi beklenmektedir. Ancak işlenmiş veya hurda altının yurt içi yerleşiklerden toplanması zorunlu olduğundan bahsedilen etki zaman içinde kademeli olarak gerçekleşebilecektir."
Resmi Gazete'deki söz konusu tebliğ, 10 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0315
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5560
En Düşük
6,5173
18:05295,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,63
|Açılış
|: 295,24
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
296,01
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6468
|7,6852
|% 0,16
|
|Frank
|6,0649
|6,1014
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5660
|1,5739
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,67
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,62
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,38
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 176 adet işlem
-
17:58BRMEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 546, 625 adet işlem
-
17:57HATEK
Yüzde 13.27 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 925, 721 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 18 artarak (% 0.02 ) 146, 676
-
17:56XU100
Endeks 121, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 448.00 milyon TL de