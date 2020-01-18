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TCMB`den zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik

18.01.2020 10:20

Son güncelleme : 18.01.2020 10:20
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nca Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.



AA

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, parasal aktarım  mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın  cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amacıyla, Rezerv Opsiyon  Mekanizması kapsamında, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın  cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye  indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden  toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis  edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesine karar  verildiği bildirildi.

Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis  edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesi ile  piyasaya 1,7 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve  piyasadan 4,5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörüldüğü belirtilen  açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi  yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden  tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesi  ile piyasadan 0,3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite çekilmesi  ve piyasaya 2,0 milyar Türk lirası likidite verilmesi beklenmektedir. Ancak  işlenmiş veya hurda altının yurt içi yerleşiklerden toplanması zorunlu olduğundan  bahsedilen etki zaman içinde kademeli olarak gerçekleşebilecektir."

Resmi Gazete'deki söz konusu tebliğ, 10 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.




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