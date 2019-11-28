GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TCMB`nin resmi rezerv varlıkları arttı

28.11.2019 10:25

Son güncelleme : 28.11.2019 10:25
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın resmi rezerv varlıkları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 104,6 milyar dolara çıktı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ekim 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve  Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde  3,4 yükselerek 104,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 76,5 milyar  dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,7 yükselerek 26,6 milyar dolar oldu.

Ekimde bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi  Yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul  kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda bir önceki aya  göre değişmeyerek 16,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu tutarın 11,9 milyar  doları anapara, 4,8 milyar doları faizlerden oluştu.

TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal  türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri ekimde 18,5  milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 14,5 milyar doları bir  ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili  dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın  cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler  bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 36,6 milyar dolara yükseldi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:10106.088
Değişim :  0,23% |  244,03
Açılış :  106.085  
Önceki Kapanış :  105.844  
En Yüksek
106.346 En Düşük
106.016
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEMSA 0,22 175.677 % 10,00  
FRIGO 13,49 168.396 % 9,94  
BALAT 0,37 21.814 % 8,82  
LINK 16,57 1.226.676 % 6,97  
DOKTA 29,96 3.248 % 6,62  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4478 7,4852 % 0,18  
Frank 5,7522 5,7869 % -0,10  
Riyal 1,5346 1,5423 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.456 0,98  
Altın Gr. 270 270 -0,10  
Cumhuriyet 1.792 1.819 6,00  
Tam 1.784 1.829 5,78  
Yarım 862 885 2,80  
Çeyrek 432 442 1,39  
Gümüş.Ons 16,95 16,98 0,01  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,00  
B. Petrol 62,81 62,81 -0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru