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TCMB`nin resmi rezerv varlıkları azaldı

25.10.2019 11:20

Son güncelleme : 25.10.2019 11:20
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 101,1 milyar dolara düştü.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Eylül 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler  ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları eylülde bir önceki aya kıyasla  yüzde 0,4 gerileyerek 101,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 73,8  milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,6 artarak 25,9 milyar  dolar oldu.

Eylülde bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda yüzde  0,8 azalarak 16,7 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 11,9 milyar doları anapara,  4,8 milyar doları faizlerden oluştu.

TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal  türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri eylülde 18,3  milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 13,5 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,8 azalarak 35,1 milyar dolara düştü.




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