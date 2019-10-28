Merkez Bankası verilerine göre 30 Ekim için açıklanan geçici rezerv 26.002,5 milyon TL ekside.
TCMB`ye göre 30 Ekim için açıklanan geçici rezerv ekside
28.10.2019 15:54
Son güncelleme : 28.10.2019 15:54
Banka'nın 31 Ekim için açıkladığı geçici rezerv ise 11.312,0 milyon TL
ekside olarak görünüyor.
Geçici rezervler 30 Ekim tarihi için 12.221,1 milyon TL, 31 Ekim için ise 11.312,0 milyon TL ekside olarak görünüyordu.
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.542
En Düşük
99.838
12:355,7311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0440
|Açılış
|: 5,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7767
En Düşük
5,7242
12:356,3566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0379
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4029
En Düşük
6,3525
12:35277,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -2,33
|Açılış
|: 277,05
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
276,81
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.123.425
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.893.965
|% -7,52
|
|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|GARAN
|9,47
|154.814.666
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% -0,42
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% -0,81
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3388
|7,3756
|% -0,64
|
|Frank
|5,7341
|5,7686
|% -0,84
|
|Riyal
|1,5233
|1,5310
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-5,99
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.865
|-4,00
|
|Tam
|1.827
|1.873
|-15,61
|
|Yarım
|883
|906
|-7,56
|
|Çeyrek
|443
|453
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|-0,43
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