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Teknoloji devi için flaş karar! Yasaklamama kararı aldı

28.01.2020 15:40

Son güncelleme : 28.01.2020 15:40
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin baskılarına rağmen Çinli Huawei şirketini yasaklamama kararı aldı.



Beyaz Saray yönetimi son günlerde Londra'ya yönelik baskılarını artırmış, Brexit sonrası iki ülke arasında yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasının bile olumsuz etkilenebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Euronews'in haberine göre; Londra, özel bir şirket olan fakat Çin hükümetiyle yakın ilişki içinde bulunan teknoloji şirketi Huawei'nin ürettiği ekipmanların 5G şebekesinde kullanılmasını yasaklamayacağını duyurdu.
 
Karar, Beyaz Saray yönetiminin uzun süredir yaptığı baskının da sonuç vermediğini gösteriyor.





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