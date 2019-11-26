Teknosa’da hisse satışı hazırlığı!

BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3849
|7,4219
|% 0,99
|Frank
|5,7344
|5,7689
|% 0,50
|Riyal
|1,5261
|1,5338
|% 0,47
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|0,63
|Altın Gr.
|268
|269
|-0,10
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|Yarım
|860
|882
|0,08
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|-0,01
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,01
|B. Petrol
|62,63
|62,63
|0,01
Seans Raporu
- 17:59IHYAY Yüzde -6.19 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 825, 038 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1426, 8 kaybederek (% -1.09 ) 129, 920
- 17:58XU100 Endeks 105, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 9, 748.00 milyon TL de
- 17:58DYOBY Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
- 17:56IHYAY Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 780, 811 adet işlem