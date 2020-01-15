Cep telefonu operatörleri arasında numarası taşıma sayısı yaklaşık 135 milyon, sabit telefonlarda ise 2 milyon oldu. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,53 arttı.
Telefon numarası taşıma sayısı 137 milyona yaklaştı
15.01.2020 11:12
Son güncelleme : 15.01.2020 11:20
AA
AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 82 milyon 896 bin 108 mobil abonesi bulunurken, bugün itibarıyla mobil numara taşıma işlemi sayısı, 134 milyon 854 bin 444 olarak gerçekleşti.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,53 arttı. Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle 2019'un temmuz-eylül döneminde TT Mobil yaklaşık 29 bin, Vodafone 55 bin abone kazanırken, Turkcell'den 84 bin civarında abone numarasını taşıdı.
Mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına bakıldığında söz konusu çeyrekte, Turkcell'in yüzde 42,1, Vodafone'un yüzde 31, TT Mobil'in ise yüzde 26,9'luk paya sahip olduğu görüldü.
SABİT TELEFONLARDA NUMARA TAŞIMA 1,9 MİLYONDA KALDI
Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi.
Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 1 milyon 976 bin 321 numaranın taşınma işlemi gerçekleştirildi.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde Türk Telekom net olarak 28 bin 168 abone kaybederken, Turknet 8 bin 625 abone kazandı.
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|QNBFB
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|% 11,01
|
|ORMA
|3,31
|10.850
|% 9,97
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|BALAT
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|161.934
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|
|IHEVA
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|18.918
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|
|IHGZT
|4,75
|44.535
|% -4,62
|
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|
|THYAO
|14,75
|295.812.877
|% -0,34
|
|KRDMD
|3,13
|228.282.558
|% 0,64
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|HALKB
|6,82
|190.326.771
|% 1,19
|
|SISE
|5,46
|189.589.224
|% 0,92
|
|GUSGR
|2,37
|321.988.318
|% 7,24
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|EKGYO
|1,61
|160.229.044
|% 2,55
|
|KRDMD
|3,13
|228.282.558
|% 0,64
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|PETKM
|4,13
|149.998.080
|% 0,00
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|SISE
|5,46
|189.589.224
|% 0,92
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6496
|7,6880
|% 0,19
|
|Frank
|6,0663
|6,1029
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5657
|1,5735
|% 0,19
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.552
|1.553
|5,21
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,26
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
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|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,04
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
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