Türk Hava Yolları, Boeing 737 Max uçakları nedeniyle maruz kaldığı kayıplarının bir kısmını tazmin etmek için anlaşma sağladı.
THY`den KAP`a `Boeing 737 Max` açıklaması
31.12.2019 11:11
Son güncelleme : 31.12.2019 11:11
DHA
Türk Hava Yolları'nın (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı."
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