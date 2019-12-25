ABD ve Çin arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping imzalayacak.
Ticaret anlaşmasını Trump ve Xi imzalayacak
25.12.2019 09:28
Son güncelleme : 25.12.2019 09:30
DHA
ABD askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan Trump, "Bir imza töreni yapacağız... Bir araya geldiğimizde hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi.
ABD tarafının "anlaşmanın tamamlandığına" ilişkin açıklamalarına karşılık, Çin tarafı henüz anlaşmanın tamamlandığını onaylayan bir açıklama yapmadı.
Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların, resmi imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını duyurdu.
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9512
En Düşük
5,9352
18:056,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6177
En Düşük
6,5895
18:05286,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,10
|Açılış
|: 286,89
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,54
BIST En Aktif Hisseler
|GARAN
|11,00
|127.732.658
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,23
|120.690.483
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,34
|75.304.268
|% 0,00
|
|GEREL
|3,24
|52.339.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 0,00
|
|GARAN
|11,00
|127.732.658
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,23
|120.690.483
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,34
|75.304.268
|% 0,00
|
|GEREL
|3,24
|52.339.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 0,00
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 0,00
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 0,00
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 0,00
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6814
|7,7200
|% 0,12
|
|Frank
|6,0402
|6,0766
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5809
|1,5888
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|287
|287
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 5.13 oranında artışla 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 680 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, EKGYO, TTKOM
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1121, 43 artarak (% 1.05 ) 107, 808
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, EGCYO, MEMSA, BALAT, EGCYH, ISBTR, QNBFL
-
17:58
SODSN, MEMSA, HUBVC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında