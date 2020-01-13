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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan`dan Afrika çıkarması

13.01.2020 12:55

Son güncelleme : 13.01.2020 12:55
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberindeki heyetle bugün ve yarın Nijerya`yı, 15 Ocak`ta Fas`ı ziyaret ederek yeni iş birliği imkanlarının kapılarını aralayacak.



AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Pekcan'ın Nijerya'nın başkenti Abuja'ya bugün başlayacak ziyaretine, Afrika ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkisi bulunan Türk iş insanları da eşlik edecek.

Pekcan ile Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Richard Otinba  Adeniyi Adebayo başkanlığında yarın "Türkiye-Nijerya İş Forumu" düzenlenecek.

Türkiye'den ve Nijerya'dan önde gelen iş kuruluşlarıyla sivil toplum  örgütlerinin katılacağı forumda, iki ülkenin ticari ve ekonomik iş birliğinin  güçlendirilmesinde öncelikli görülen konular ele alınacak.

Pekcan'ın, Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo ve Dışişleri  Devlet Bakanı Zubariu Dada ile gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ticaret,  yatırım ve ekonomik ilişkilerinin çok boyutlu görüşülmesi de planlanıyor.

Nijerya, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki 6'ncı, Sahra Altı Afrika'da  ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sonra 2'nci büyük ticaret partneri konumunda  bulunuyor. Söz konusu ziyaretin ikili ticaret ve yatırım ilişkileri açısından  önemli bir fırsat olacağı değerlendiriliyor.

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Nijerya'da üstlendikleri  48 projenin toplamı değeri 1,8 milyar dolara ulaşırken, iki ülkenin toplam  ticaret hacmi 2019'da 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

NİJERYA'DAN SONRAKİ DURAK FAS

Pekcan, Nijerya'daki temasların ardından, 15 Ocak'ta Fas-Türkiye  Yatırım ve İş Ortamı Forumu ile Fas-Türkiye Ortak Komitesi Toplantısına katılmak  üzere Fas'ın başkenti Rabat'a geçecek.

Bakan Pekcan, burada da Sanayi ve Ticaret Bakanı Mulay Hafid Al Alamy,  Ekonomi, Maliye ve İdare Reformu Bakanı Muhammed Benchaaboun'un yanı sıra  Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara ile ikili görüşmeler  gerçekleştirecek.

Türkiye'nin "İhracat Ana Planı"nda 17 hedef ülkeden biri olan Fas'a  ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 2,3 milyar dolara  ulaşırken, ithalat yüzde 3,5 düşerek 690 milyon dolara geriledi. Geçen yıl iki  ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

"NİJERYA İLE TİCARET HACMİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel, AA muhabirine,  Türkiye'nin Nijerya için kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri lojistik avantajla  sağlayabileceğini, düzenlenecek İş Forumu'nda bunun anlatılacağını ve iki ülkenin  ticaretini canlandırmak için girişimlerde bulunulacağını söyledi.

Türk yatırımcıların Nijerya'da bebek bezi üretim tesisi, kereste  fabrikası, taş kırma tesisleri, mobilya üretim ve montaj tesisleri gibi  yatırımları bulunduğunu belirten Özel, "Nijerya'nın ekonomisi ithalata dayalı,  200 milyon nüfuslu ülkede Türkiye'de üretilen hemen her ürün için pazar  bulunuyor." dedi.

Nijerya ile ticarette yaşanan vize sorunu gibi konular için çalışmalar  yaptıklarını ifade ederek, ülkeyle mevcut ticaret hacmini artırmayı  hedeflediklerini dile getirdi.

"TÜRK YATIRIMCILAR OTOMOTİV YATIRIMI İÇİN DAVET EDİLİYOR"

DEİK Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türk iş  insanlarının ülkede 1 milyar dolar civarında yatırımı bulunduğunu ve yaklaşık 8  bin Faslıya istihdam sağlandığını söyledi.

Fas'ta süpermarket ve tekstil alanında Türk ürünlerinin kalitesine  ilişkin güzel bir imaj bulunduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Fas'ta Türk firmaları  müteahhitlik ve inşaat, balıkçılık, otomotiv, toptan ve perakende ticaret,  tekstil, mobilya, demir çelik, halı, gıda, hazır giyim gibi sektörlerde faaliyet  gösteriyor." diye konuştu.

Büyükekşi, Fas'ın Türkiye ile ticaretinde açık verdiğine ve  Türkiye'den yeterince yatırım alamadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk firmalarımızın Fas ile ticareti Afrika pazarına açılmada önemli  bir kapı. Faslı firmalarla  enerji, elektrik elektronik, gıda, tekstil, mobilya,  dayanıklı tüketim ürünleri, kimya, ilaç sektörlerinde ortak yatırımlarla  Afrika'ya açılma imkanı bulunuyor. Yatırım yasası gereği ülkede vergi  muafiyetlerine ek olarak, yabancı yatırımcılara finansal avantajlar sağlanıyor."

Türk yatırımcıların başta otomotiv olmak üzere çeşitli sanayi  sektörlerinde  Fas'a davet edildiğini belirten Büyükekşi, bu kapsamda çalışmalar  yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.




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