Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, Çin ve ABD`nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını söyledi.
`Ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandı`
22.10.2019 09:28
Son güncelleme : 22.10.2019 09:42
DHA
Beijing'deki Xiangshan Forumu'nda konuşan Çin Dışişleri Bakan
Yardımcısı Le Yucheng iki tarafın da birbirlerine saygı duyması durumunda bütün sorunların çözülebileceğinin altını çizdi ve hiçbir ülkenin diğerleriyle çalışmadan gelişemeyeceğini vurguladı.
Le, dünyanın Çin ve ABD’nin ticaret savaşına son vermesini istediğini ve bunun da ülkelerin "ayrışması" ya da yeni bir Soğuk Savaş'tan ziyade açıklık gerektirdiğini söyledi.
"Birbirimize saygı duyduğumuz ve eşit iş birliği istediğimiz sürece, Çin ile ABD arasında çözülemeyecek bir anlaşmazlık yok" diyen Le, Çin'in hiçbir zaman temel çıkarlarından ödün vermeyeceğini veya diğer ülkelerin güvenliğine zarar vermesine izin vermeyeceği konusunda da uyardı.
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