Uluslararası Para Fonu, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bu yıl küresel büyümeyi, 2008-2009 yıllarındaki finansal krizden beri en düşük düzeye indireceği uyarısı yaptı.
`Ticaret savaşı küresel büyümeyi 10 yılın en düşüğüne indirecek`
16.10.2019 09:24
Son güncelleme : 16.10.2019 09:24
DHA
Uluslararası Para
Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, 2019 küresel büyüme öngörüsü Temmuz'daki yüzde 3.2 düzeyinden yüzde 3.0'e düşürüldü.
IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları Washington'da bu hafta yapılacak.
IMF'nin yeni Başkanı Kristalina Georgieva, durgunlaşan ticaret meselesinden bazı gelişmekte olan ülkelerdeki IMF'nin kemer sıkma programlarına karşı oluşan güçlü siyasi tepkilere kadar bir dizi sorunu selefinden miras olarak aldı. Georgieva, geçen hafta bu değerin 700 milyar dolarlık bir kayba karşılık geldiğini belirtmişti. Bu da, İsviçre'nin ekonomisi büyüklüğünde bir miktarın yok olması ile eş değer.
IMF'nin baş ekonomisti Gita Gopinath yazılı açıklamasında, "Büyümedeki zayıflama küresel ticaretteki ve imalattaki keskin bozulma ile yüksek gümrük vergilerinin ve ticaret politikalarındaki uzun süreli belirsizliklerin üretim malları için olan yatırım
ve talebe zarar vermesinden dolayı gerçekleşti" dedi.
Gopinath, hizmet sektörünün hala dünyanın her tarafında gücünü muhafaza ettiğini ancak ABD ve Avrupa'da hizmet sektörünün zayıfladığına dair emareler olduğunu ifade etti.
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