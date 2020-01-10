Türkiye İhracatçılar Meclisi, üye ihracatçıların yıllık üyelik aidatını kaldırma kararı aldı.
TİM, üyelerinden yıllık aidat almayacak
10.01.2020 09:43
Son güncelleme : 10.01.2020 09:43
DHA
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak Birliklerimizle birlikte inisiyatif alarak; ihracatçılarımızdan artık yıllık aidat alınmaması kararını aldık" dedi ve ekledi:
"Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın destekleriyle TİM olarak Birliklerimiz ile birlikte inisiyatif alarak; ihracatçılarımızdan artık yıllık aidat alınmaması kararını aldık.
Yönetim Kurulu ve İhracatçı Birlikleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda TİM için önemli bir gelir kalemi olan yıllık aidatları ihracatçılarımız için hem maliyet unsuru hem de bürokratik bir yük olması nedeniyle kaldırdık. Böylelikle toplamda 20 milyon TL'lik kaynağı ihracatçılarımıza bırakmış olacağız.
TİM olarak ihracatçılarımızın hayatını kolaylaştırmak için varız. Onların maliyetlerini azaltarak firmalarımızın ihracata başlamalarını ve halen devam edenlerin de dış satımlarını artırmalarını özendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."
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|GARAN
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|GSRAY
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|84.569.487
|% 0,00
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|IPEKE
|8,97
|548.491.165
|% 0,00
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|AKSEN
|3,79
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|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 0,00
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|GSRAY
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|IPEKE
|8,97
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|THYAO
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|2.537.765.127
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|PETKM
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|
|ODAS
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|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
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|GARAN
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|EKGYO
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|ODAS
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|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,6691
|7,7075
|% 0,30
|
|Frank
|6,0183
|6,0546
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5624
|1,5702
|% 0,15
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.547
|1.547
|-3,83
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|Altın Gr.
|292
|292
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
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|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
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|Gümüş.Ons
|17,84
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|-0,04
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|Gümüş Gr.
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