GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TL varlıklar önceki harekatlarda dayanıklılığını kanıtladı

10.10.2019 13:51

Son güncelleme : 10.10.2019 13:56
Türkiye`nin sınır güvenliğini koruma maksadıyla 2016`dan bu yana Suriye`de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği harekatların yurt içi varlıklarda bozulma oluşturmadığı ve direncin kanıtlandığı görülürken, Barış Pınarı Harekatı`nda da kur ve borsa tarafında oynaklığın sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.



AA

Türkiye, sınır güvenliğini koruma, bölgeye barış ve huzuru getirmek  amacıyla 2016'dan bu yana Suriye'de terör örgütlerine yönelik Fırat Kalkanı,  Zeytin Dalı ve Barış Pınarı olmak üzere 3 harekat gerçekleştirdi.

Bunlardan ilki olan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) tarafından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile birlikte 24  Ağustos 2016'da saat 04.00 itibarıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon  başlatıldı.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde yürütülen Fırat  Kalkanı Harekatı'nda, 5 Eylül 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sınırıyla  teması kesilerek Azez-Cerablus hattı birleştirildi. 29 Mart 2017'de dönemin  başbakanı Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nın bittiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın devreye alındığı 24 Ağustos 2016'da,  dolar/TL'nin günü yüzde 0,05'lik kayıpla 2,95 seviyelerinden tamamladığı görüldü. Harekatın başladığı 22-25 Ağustos 2016 döneminde dolar/TL 2,92'ye kadar  gerilerken, 2016'nın ağustos ayında kurda yüzde 1'lik düşüş yaşandı.

Borsa tarafına bakıldığında, BIST 100 endeksinin 24 Ağustos 2016'da  her ne kadar günü yüzde 1,6'lık düşüşle 76.116,31 puandan tamamlasa da sonraki  iki günde kayıplarını telafi etmesi dikkati çekti. Aylık bazda ise 2016'nın  ağustos ayında yüzde 0,75 yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, 76.000  seviyelerinde dengelendi.

Bu sonuçlar; Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dolar/TL'nin düşüş  eğilimine girdiğini, BIST 100 endeksinin ise ilk etapta negatif tepki verse de  sonraki günlerde kayıplarını kazanca çevirdiğini ortaya koydu.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA BORSA REKOR KIRDI

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan yaklaşık bir sene sonra, bölgede güvenlik  ve istikrarı sağlamak maksadıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısında yer  alan Afrin'de 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren Zeytin Dalı Harekatı  başlatıldı.

Türkiye'nin, uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve meşru  müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra  ettiği harekat sonucunda, 18 Mart 2018 itibarıyla Afrin kontrol altına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı sürecinde de borsa ve kur tarafında pozitif  fiyatlamalar olması dikkati çekti.

Harekatın hafta sonu başlaması nedeniyle piyasadaki fiyatlamalar 22  Ocak 2018'e taşınırken, BIST 100 endeksi, bu tarihte günü yüzde 1,81'lik artışla  tamamladı ve yükseliş trendini sürdürerek 29 Ocak'ta 121.531,50 puanla tarihi  zirvesini gördü. Endeks, Ocak 2018'de aylık bazda ise yüzde 3,64 değer kazandı.

Dolar/TL ise 22 Ocak 2018'de yüzde 0,9 gerileyerek 3,7742'den kapanış  gerçekleştirirken, takip eden günlerde de düşüş eğilimini sürdürdü ve 3,71  sınırına kadar indi. Dolar/TL'nin Ocak 2018'de aylık bazdaki düşüşü ise yüzde  0,91 oldu.

KUR VE BORSADA OYNAKLIK SINIRLI KALABİLİR

Hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör  koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör  örgütlerini etkisiz hale getirmek ve yerinden edilmiş Suriyelilerin topraklarına  dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı dün saat  16.00'da uygulanmaya başladı.

Harekatın duyurulmasının ardından BIST 100 endeksi yüzde 2,2 değer  kaybederken, bugün de düşüş eğiliminin sürdüğü görülüyor. Öte yandan, dolar/TL  tarafında da dün yüzde 0,7'lik yükseliş yaşandığı, bugün de 5,88 seviyelerinin  test edildiği görüldü.

Uzmanlar, önceki harekat süreçlerine bakıldığında, ilk andaki negatif  etkilerin kısa sürdüğünü ve TL varlıklarda pozitif fiyatlamaların öne çıktığını  belirterek, bu durumun kur ve borsa cephesinde dayanıklılığın bir kanıtı olduğunu  söyledi.

Önceki sınır ötesi harekatlardan farklı olarak ABD Başkanı Donald  Trump'ın, gelecek yıl ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve azil  sürecinin baskısı altında iç siyasete yönelik verdiği mesajların öne çıktığını  ifade eden uzmanlar, küresel piyasalarda da ticaret savaşı endişeleriyle  oynaklığın fazla olduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Uzmanlar, ABD ile Çinli yetkililer arasında bugün başlaması beklenen  ticaret müzakerelerinin para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin  beklentiler üzerinde belirleyici olabileceğini, bu nedenle piyasaların gündeminin  odağında yer aldığına işaret ederek, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağlamak için  attığı adımların, piyasalar tarafından anlık tepkiler dışında kısa ve orta vadede  pozitif karşılanmasının beklenebileceğini söyledi.




BIST USD EURO ALTIN
13:4198.808
Değişim :  -0,84% |  -840,40
Açılış :  99.958  
Önceki Kapanış :  99.649  
En Yüksek
100.260 En Düşük
98.555
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru