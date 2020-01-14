Toplam ciro endeksi arttı













AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019'a ilişkin ciro endekslerini açıkladı.Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2019'da 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 yükseldi.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi de Kasım 2019'da bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, söz konusu dönemde yıllık yüzde 10,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise Kasım 2019'da bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,5 yükseldi.Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2019'da 2018'in aynı ayına oranla yüzde 14,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış kaydetti.