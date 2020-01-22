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Toyota ve Honda milyonlarca aracı servislere çağıracaklar

22.01.2020 08:00

Son güncelleme : 22.01.2020 08:00
Toyota ve Honda hava yastığı problemi nedeniyle milyonlarca aracı servislere çağıracaklar.



Toyota, kaza anında hava yastıklarının açılmadığı yönünde tespitler sonrasında dünya genelinde 3,4 milyon aracı servislere geri çağıracaklarını açıklarken, Honda da sadece Kuzey Amerika'da 2,7 milyon aracı servislere geri çağıracağını duyurdu.

Toyota, 2.9 milyonu ABD'de olmak üzere geri çağrılacak 3,4 milyon aracın 2011-2019 arası üretilen Corolla, 2011-2013 arası üretilen Matrix 2012-2018 arası üretilen Avalon ve 2013-2018 arası üretilen Avalon Hybrid olduğunu duyurdu. Arızanın Takata tarafından üretilen hava yastıklarında tespit edilen yeni bir hatadan kaynaklandığını vurguladı.

Geri çağırma kararı 1996-2003 yılları arasında ABD ve Kanada'da satılan Honda ve Acura marka araçları kapsıyor.





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