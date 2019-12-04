Trafiğe 10 ayda 540 bin 469 aracın kaydı yapıldı













AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.Buna göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,47 artarak 22 milyon 818 bin 544'den 23 milyon 153 bin 556'ya yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Ekimde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 68 bin 69 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 63,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,7 ile motosiklet, yüzde 11 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3'ü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 29,8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 51, minibüste yüzde 8, kamyonette yüzde 53,9, kamyonda yüzde 34,8, traktörde yüzde 19 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 8,2, motosiklette yüzde 16,7, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 13,3 azalış oldu.Söz konusu ayda, geçen yılın dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 78,6 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 134, minibüste yüzde 42,1, kamyonette yüzde 74,4, kamyonda yüzde 109,9, motosiklette yüzde 21,1 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 70,5, traktörde ise yüzde 19,6 azalış kayıtlara geçti.Ocak-ekim döneminde 540 bin 469 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 258 bin 848 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 281 bin 621 arttı.Ekimde devri yapılan toplam 919 bin 501 taşıt içinde otomobil yüzde 73,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,4 ile kamyonet, yüzde 4,1 ile motosiklet, yüzde 2,8 ile traktör takip etti. Ekimde devri yapılan taşıtların yüzde 4,3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Söz konusu ay sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 515 bin 365 otomobilin yüzde 37,8'i dizel, yüzde 37,5'i LPG, yüzde 24,3'ü benzin yakıtlı, yüzde 0,1'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.Ekimde trafiğe kaydı yapılan 43 bin 393 otomobilin yüzde 14,6'sının Renault, yüzde 11,1'inin Volkswagen, yüzde 10,4'ünün Fiat, yüzde 6,9'unun Hyundai, yüzde 6,2'sinin Toyota, yüzde 5,9'unun Honda, yüzde 5,3'ünün Opel, yüzde 4,5'inin Peugeot, yüzde 4,5'inin Skoda, yüzde 4,2'sinin Ford, yüzde 26,5'inin ise diğer markalardan oluştu.Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 300 bin 979 otomobilin yüzde 38,5'i 1501-1600, yüzde 28,2'si 1401-1500, yüzde 13,1'i 1301-1400, yüzde 12,7'si 1300 ve altı, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olduğu görüldü.Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 54'ü beyaz, yüzde 24,1'i gri, yüzde 6,9'u siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerden olması dikkati çekti.