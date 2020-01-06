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Trafiğe 607 bin 595 aracın kaydı yapıldı

06.01.2020 11:01

Son güncelleme : 06.01.2020 11:01
Türkiye`de ocak-kasım döneminde 607 bin 595 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 308 bin 470 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece kasım sonu itibarıyla trafikteki toplam taşıt sayısının 299 bin 125 arttığı görüldü.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı,  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 22 milyon 850 bin 238'den 23  milyon 170 bin 769'a yükseldi. Bu araçların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü  kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini  kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 67 bin 126 oldu. Bu  taşıtların içinde otomobil yüzde 65,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla  yüzde 14,3 ile motosiklet, yüzde 12 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti.  Taşıtların yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve  yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlardan oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda bir önceki aya göre yüzde  1,4 azaldı. Bu düşüş motosiklette yüzde 20,1, otobüste yüzde 0,3 olurken, özel  amaçlı taşıtlarda yüzde 141, kamyonette yüzde 8,1, traktörde yüzde 5,6, minibüste  ve kamyonda yüzde 2,4, otomobilde yüzde 1,4 arttı.

Söz konusu ayda, geçen yılın dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt  sayısında yüzde 0,8 artış gerçekleşti. Bu artış kamyonda yüzde 61,4, motosiklette  yüzde 42,3, minibüste yüzde 21,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,9, otobüste  yüzde 1,3 olurken, kamyonette yüzde 17,6, traktörde yüzde 10,8, otomobilde yüzde  1,5 düştü.

Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı  yapılan taşıt sayısı yüzde 28,3 azalarak 607 bin 595, trafikten kaydı silinen  taşıt sayısı yüzde 42,9 artarak 308 bin 470 oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Kasım  döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 299 bin 125 arttı.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Kasımda devri yapılan toplam 921 bin 379 taşıt içinde otomobil yüzde  73,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,6 ile kamyonet, yüzde  3,5 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,2'si Fiat, yüzde 10,1'i  Volkswagen, yüzde 9,3'ü Renault, yüzde 7,5'i Peugeot, yüzde 6,7'si Hyundai, yüzde  6,2'si Ford, yüzde 6,1'i Opel, yüzde 5,4'ü Honda, yüzde 5,2'si Skoda, yüzde 5,1'i  Toyota ve yüzde 27,2'si diğer markalardan oluştu.

Söz konusu ay sonu itibarıyla ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı  yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 55,3'ü dizel, yüzde 35,3'ü benzin,  yüzde 5,9'u LPG yakıtlı olup, yüzde 3,5'i elektrikli veya hibrit araçlardan  oluştu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 519 bin 508  otomobilin ise yüzde 38'i dizel, yüzde 37,4'ü LPG, yüzde 24,2'si benzin yakıtlı  olup, yüzde 0,1'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Yakıt türü bilinmeyen  otomobillerin oranı yüzde 0,3 oldu.

Ocak-kasım döneminde en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil  kaydı yapılırken, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 37,6'sının 1501-1600,  yüzde 28,5'inin 1401-1500, yüzde 13,5'inin 1301-1400, yüzde 13,1'inin 1300 ve  altı, yüzde 6,2'sinin 1601-2000, yüzde 1,1'inin 2001 ve üstü motor silindir  hacmine sahip olduğu belirlendi.

Ocak-kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,9'unun  beyaz, yüzde 24,1'inin gri, yüzde 6,8'inin siyah ve yüzde 5,7'sinin kırmızı,  yüzde 9,5'inin diğer renkler olduğu görüldü.




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