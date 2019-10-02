ABD Başkanı Donald Trump, ABD imalat sanayisinin durumunu gösteren verilerin beklentilerden zayıf gelmesi konusunda ABD Merkez Bankası ve Başkanı Jerome Powell`ı suçladı.
Trump, zayıf imalat verileri için Fed`i suçladı
02.10.2019 09:29
Son güncelleme : 02.10.2019 09:29
DHA
ABD'de salı günü, artış beklentilerine karşın 47.8 puanda kaldığı açıklanan imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, 2009'dan bu yana en düşük düzeyde geldi.
Bu verilerin, Fed'in faiz
oranlarını "çok yukarıda" tutmasından kaynaklandığını savunan Trump, güçlü doların ABD'de üreticilere zarar vermekte olduğunu öne sürdü.
Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Öngördüğüm gibi, Jay Powell ve Fed, ABD Doları'nın çok fazla güçlenmesine, tüm diğer para
birimleri karşısında, imkan verdiler. Bizim
imalatçılarımız bundan negatif şekilde etkilendiler. Fed faiz
çok yüksek. Onlar kendilerinin en kötü düşmanlarılar, bilgileri yok. Acınası!" dedi.
Fed, ABD imalat sektörünün eylül ayı durumu için kendi verilerini 17 Ekim'de açıklayacak.
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