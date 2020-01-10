Trump açıkladı! 15 Ocak`tan sonra...















ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile faz 1 ticaret anlaşmasının 15 Ocak'tan kısa süre sonra imzalanabileceğini düşündüğünü söyledi.



ABC'ye demeç veren Trump, "Çin ile ticaret anlaşmasını 15 Ocak'ta imzalamaya doğru gidiyoruz. İmzanın 15 Ocak'ta olacağını düşünüyorum. Ancak bundan kısa süre sonra da olabilir" diye konuştu.