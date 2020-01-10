ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ile ticaret anlaşması 15 Ocak`tan kısa süre sonra da imzalanabilir." dedi.
Trump açıkladı! 15 Ocak`tan sonra...
10.01.2020 07:42
Son güncelleme : 10.01.2020 07:42
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile faz 1 ticaret anlaşmasının 15 Ocak'tan kısa süre sonra imzalanabileceğini düşündüğünü söyledi.
ABC'ye demeç veren Trump, "Çin ile ticaret anlaşmasını 15 Ocak'ta imzalamaya doğru gidiyoruz. İmzanın 15 Ocak'ta olacağını düşünüyorum. Ancak bundan kısa süre sonra da olabilir" diye konuştu.
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