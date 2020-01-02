ABD Başkanı Donald Trump, Çin`le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak`ta Beyaz Saray`da imzalanacağını açıkladı.
Trump: Çin ile imzalar 15 Ocak`ta atılacak
02.01.2020 09:17
Son güncelleme : 02.01.2020 09:17
DHA
Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklmamada, "Çin'le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak'ta imzalayacağım. İmza töreni Beyaz
Saray'da düzenlenecek. Çin'den üst düzey temsilciler törene katılacak. Sonraki bir tarihte de anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Pekin'e gideceğim" dedi.
Birinci aşama ticaret anlaşması, bazı gümrük vergilerinin karşılıklı düşürülmesini, Çin'in ABD'den tarım, enerji ve imalat ürünleri alımının artırılmasını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bazı anlaşmazlıkların çözülmesini öngörüyor.
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