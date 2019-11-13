ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası`nın faiz indirimleri konusunda "çok yavaş" davrandığını vurguladı.
Trump: Fed faiz indirimi konusunda çok yavaş
13.11.2019 13:45
Son güncelleme : 13.11.2019 14:15
DHA
ABD Başkanı Donald Trump, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kendisinin başkanlık döneminde uyguladığı "uygunsuz" ekonomi politikalarına karşın, ABD ekonomisinin benzersiz şekilde büyüdüğünü savundu.
Trump, ABD'yi diğer ülkelerle rekabet konusunda dezavantajlı duruma gelmesine neden olduğunu ileri sürerek, faizleri artırması ve daha sonra düşürmesi nedeniyle Fed'e yönelik eleştirisini ve negatif faiz oranları çağrısını yineledi ve ekledi:
"Unutmayın ki faizleri açıkça düşüren ülkelerle aktif olarak rekabet ediyoruz, böylece birçoğu negatif faiz olarak bilinen borçlarını öderken, ödeme alıyorlar. Kim böyle bir şey duydu? Bana bu paradan biraz verin. Ben biraz para
istiyorum. Fed bunu yapmamıza izin vermiyor."
Trump, konuşmasında ayrıca Çin ile ticaret anlaşmasının ilk fazının tamamlanmasının "yakın" olduğunu söyledi ancak, müzakereleri ilişkin yeni bir ayrıntı vermedi.
Trump, "Çin para birimin devalüe ediyor ve bir ticaret anlaşması yapmak için ölüyor. Çin ile ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamaya yakınız. Ticaret anlaşması yakında olabilir. Bir anlaşmayı ancak ABD ve Amerikalı işçiler için iyi olur ise kabul edebiliriz. Eğer Çin ile bir anlayma yapmazsak Çin'den ithalata tarifeleri önemli oranda artırırız" diye konuştu.
Trump ayrıca, Çin ile ticaret anlaşmasının ABD'nin kırsal bölgelerinden birinde imzalanabileceğini de ifade etti.
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