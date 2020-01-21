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Trump: Fed faizleri çok hızlı artırdı

21.01.2020 15:52

Son güncelleme : 21.01.2020 15:52
ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi`nde yaptığı konuşmada bir kez daha ABD Merkez Bankası`nın faizleri çok hızlı artırdığını ve çok yavaş indirdiğini savundu, negatif faiz oranları talebini yineledi.



DHA

İsviçre'nin Davos kentinde dünya liderlerinin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu'nda Trump, göreve geldiğinden beri hisse senedi piyasalarında görülen artışı yücelterek, yönetiminin herkese fayda sağlayan bir ekonomi modeli inşa ettiğini söyledi ve 21'inci yüzyıldaki Amerikan modelini, işçi, vatandaş ve aile destekçisi modellere bir örnek olarak sundu. Trump, Amerikan işgücünün yapay zeka, kuantum hesaplama ve 5G alanlarında eğitilmesine öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Pekin yönetimiyle 15 Ocak'ta imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşaması sonrası Trump ayrıca, Çin'le ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyerek, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile olan kişisel ilişkisini de olağanüstü olarak tanımladı. Trump, Pekin'in ABD mal ve hizmetlerine 200 milyar dolar harcayacağını, anlaşmanın tamamen oluşturulması durumunda da bu rakamın 300 milyar dolara yaklaşabileceğini öne sürdü. Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerinin anlaşmanın ilk kısmının oluşturulabilmesi için gerekli olduğunu savunan Trump, anlaşmanın ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

ABD Başkanı ayrıca, korkunç Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) harika ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasıyla (USMCA) değiştirildiğini de ekledi.




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