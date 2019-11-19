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Trump: Fed`in faiz oranı çok yüksek

19.11.2019 07:14

Son güncelleme : 19.11.2019 07:14
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell`a faiz oranının çok yüksek olduğunu söylediğini duyurdu.



Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Jay Powell ile bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede, ABD Merkez Bankası (Fed) faizinin diğer rekabetçi ülkelere göre çok yüksek belirlenmesini protesto ettim. Aslında bizim faizlerimizi tüm diğerlerinden daha düşük olmalı. Çok güçlü ABD Doları imalatçılara ve büyümeye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.





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