Trump gelecek hafta imzayı atıyor















ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Japonya ile yapılan sınırlı ticaret anlaşmasına ilişkin resmi ilanın Başkan Trump tarafından gelecek hafta imzalanmasının beklendiğini bildirdi.



Japonya Parlamentosu'nan ticaret anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Lighthizer, "Başkan Trump'ın da anlaşmanın uygulanmasına dair ilanı gelecek hafta imzalamasını bekliyoruz. Anlaşmadan, Amerikalı çiftçiler ve dijital hizmet sağlayıcılar faydalanacaklar" diye konuştu.



ABD ile Japonya arasında yapılan ticaret anlaşması 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.