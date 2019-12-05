ABD Başkanı Doland Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasına ilişkin resmi duyuruyu gelecek hafta imzalayacak.
Trump gelecek hafta imzayı atıyor
05.12.2019 07:44
Son güncelleme : 05.12.2019 07:45
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Japonya ile yapılan sınırlı ticaret anlaşmasına ilişkin resmi ilanın Başkan Trump tarafından gelecek hafta imzalanmasının beklendiğini bildirdi.
Japonya Parlamentosu'nan ticaret anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Lighthizer, "Başkan Trump'ın da anlaşmanın uygulanmasına dair ilanı gelecek hafta imzalamasını bekliyoruz. Anlaşmadan, Amerikalı çiftçiler ve dijital hizmet sağlayıcılar faydalanacaklar" diye konuştu.
ABD ile Japonya arasında yapılan ticaret anlaşması 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0052
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7549
En Düşük
5,7467
18:056,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3861
En Düşük
6,3684
18:05272,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,12
|Açılış
|: 272,71
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|142.800
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5105
|7,5482
|% 0,90
|
|Frank
|5,7904
|5,8253
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,51
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,91
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,09
|