Trump yine tehdit etti! Anlaşma sağlanamazsa...













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Trump Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Fox Business'tan Maria Bartiromo ile yaptığı söyleşide, "Nihayetinde çok kolay olacak çünkü bir anlaşma yapamazsak, (AB'den ithal) otomobillere %25 gümrük vergisi getirmek zorunda kalacağız" dedi.



Trump ayrıca orta sınıf için vergi indiriminin önümüzdeki 90 gün içinde açıklanacağını söyledi. Trump "Orta sınıf için çok büyük bir vergi indirimi yapacağız. Bunu önümüzdeki 90 gün içinde açıklayacağız" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, CNBC ile yaptığı söyleşide ise ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin şu açıklamalarda bulundu:



Fed'in faizleri yükseltmesi büyük bir hata



Fed faiz artırmasaydı ekonomik büyüme yaklaşık %4 olacaktı



Fed faiz artırmasaydı Dow Jones endeksi 10,000 puan daha yukarıda olabilirdi