ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD Başkanı Donald Trump`ın attığı tweetlerin, ABD Merkez Bankası`nın para politikalarını etkilemediğini söyledi.
`Trump`ın tweetleri Fed`in para politikasını etkilemiyor`
04.10.2019 12:08
Son güncelleme : 04.10.2019 13:44
DHA
The Wall Street
Journal'ın düzenlediği bir etkinlikte konuşan ABD Merkez Bankası
(Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile yaptığı telefon konuşması nedeniyle yürütülen azil soruşturmasına ilişkin gelişmelerin de Fed para politikası
üzerinde bir etki yaratmadığını vurguladı.
Clarida konuşmasında, Fed'in bir sonraki adımının ne olacağı konusunda çok fazla işaret vermedi. ABD'de tüketici harcamalarının ve ekonominin iyi bir durumda bulunduğunu, istihdam piyasasının çok sağlıklı olduğunu ifade eden Clarida, faiz
oranlarına da politika toplantısı zamanı geldiğinde karar verileceğini vurguladı.
Clarida, "Fed, düşük işsizlik oranı, güçlü büyüme ve istikrarlı enflasyonu sürdürmek için uygun olan şekilde hareket edecek" dedi.
Clarida ayrıca, yavaşlayan küresel ekonomik büyüme, ticaret konusunda belirsizlik ve ısrarcı düşük denizaşırı enflasyonu not ettiklerini de ekledi.
13:28103.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 455,91
|Açılış
|: 103.177
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.824
13:285,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7121
En Düşük
5,6866
13:286,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2408
13:28276,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,18
|Açılış
|: 276,81
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,07
En Düşük
275,47