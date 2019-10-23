Tüketici güven endeksi ekimde geçen aya göre yüzde 2,1 artış gösterdi.
Tüketici güven endeksi açıklandı
23.10.2019 10:01
Son güncelleme : 23.10.2019 10:16
AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 2,1 arttı. Eylülde 55,8 olan endeks
değeri ekimde 57'ye yükseldi.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1,1 artarak 74,8 oldu.
İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ
Genel ekonomik durum beklentisi ekimde yüzde 3,4 artarak 71'den 73,4'e çıktı.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 yükselerek ekimde 56,8 olarak gerçekleşti.
Tasarruf etme ihtimali endeksi ise eylülde 22,8 iken ekimde yüzde 0,2 artışla 22,84 oldu.
10:0099.079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.192,49
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.082
En Düşük
98.799
10:005,7806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0278
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:006,4324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0313
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
10:00277,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,51
|Açılış
|: 277,38
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|9,98
|59.531
|% 10,77
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|23
|% 7,69
|
|BIZIM
|9,49
|134.464
|% 7,11
|
|ALKIM
|29,00
|640.987
|% 6,23
|
|PRZMA
|3,90
|20.553
|% -6,92
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|ATSYH
|0,56
|930
|% -5,08
|
|GLBMD
|0,97
|24.935
|% -3,00
|
|THYAO
|11,67
|8.268.557
|% 0,86
|
|AKBNK
|7,17
|5.375.163
|% 1,56
|
|GARAN
|9,44
|4.047.806
|% 1,29
|
|ASELS
|17,85
|3.417.668
|% 1,02
|
|DIRIT
|0,88
|2.936.306
|% 0,00
|
|DIRIT
|0,88
|2.936.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,17
|2.249.754
|% 0,93
|
|AKBNK
|7,17
|5.375.163
|% 1,56
|
|THYAO
|11,67
|8.268.557
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,23
|843.758
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4225
|7,4598
|% -0,46
|
|Frank
|5,8226
|5,8577
|% -0,42
|
|Riyal
|1,5377
|1,5454
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|3,83
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,02
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,59
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,00
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|-0,22
|