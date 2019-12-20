Tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya göre yüzde 1,9 azalarak 58,8 oldu.
Tüketici güven endeksi açıklandı
20.12.2019 10:00
Son güncelleme : 20.12.2019 10:24
AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 1,9 azaldı. Kasımda 59,9 olan endeks değeri aralıkta 58,8'e geriledi.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,1 azalarak 77,7 oldu.
İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ
Genel ekonomik durum beklentisi aralıkta yüzde 2,5 azalarak 78,5'ten 76,5'e düştü.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak aralıkta 57,1 olarak gerçekleşti.
Tasarruf etme ihtimali endeksi ise kasımda 23 iken aralıkta yüzde 3,5 artışla 23,8 oldu.
10:08111.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 656,49
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.326
En Düşük
111.041
10:085,9340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0095
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9451
En Düşük
5,9252
10:086,5977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0164
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6169
En Düşük
6,5940
10:08282,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,48
|Açılış
|: 282,24
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
281,79
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,17
|26.722.024
|% 15,83
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|EMNIS
|1,70
|39
|% 6,92
|
|OYLUM
|5,62
|6.578.094
|% 6,24
|
|DAGI
|2,47
|31.050
|% 5,11
|
|OZBAL
|1,52
|218.903
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,70
|294.499
|% -10,05
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,82
|39.157.634
|% 0,44
|
|SODA
|6,08
|28.969.174
|% 1,00
|
|GOODY
|4,17
|26.722.024
|% 15,83
|
|IPEKE
|7,09
|24.212.869
|% 1,29
|
|KRDMD
|2,58
|23.144.992
|% 0,78
|
|IHLGM
|0,90
|8.921.467
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,58
|23.144.992
|% 0,78
|
|KRSTL
|1,78
|15.258.241
|% 1,71
|
|ZOREN
|1,65
|13.956.753
|% 1,85
|
|IHLAS
|0,77
|5.720.845
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7100
|7,7487
|% -0,02
|
|Frank
|6,0374
|6,0737
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5771
|1,5850
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,49
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|0,02
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