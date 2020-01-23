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Tüketici güven endeksi açıklandı

23.01.2020 10:00

Son güncelleme : 23.01.2020 10:04
Tüketici güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında arttı. Aralık ayında 58,77 olan endeks, ocak ayında 58,82 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında arttı; Aralık ayında 58,77 olan endeks, Ocak ayında 58,82 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 77,7 iken, Ocak ayında %2,3 oranında artarak 79,5 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 77,4 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 76,5 iken, Ocak ayında %1,1 oranında artarak 77,4 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 56,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Aralık ayında 57,1 iken Ocak ayında %0,5 oranında azalarak 56,8 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Aralık ayında 23,8 iken, Ocak ayında %9,1 oranında azalarak 21,6 oldu.




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