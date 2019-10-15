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Türk Cumhuriyetleri`ne 24,5 milyar dolarlık ihracat

15.10.2019 11:14

Son güncelleme : 15.10.2019 11:17
Türkiye`den, 2014-2018 döneminde Orta Asya`daki Türk Cumhuriyetleri`ne 24 milyar 519 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



AA

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi, Türkiye'nin üye ülkelerle ticaret hacmini yeniden gündeme getirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin, söz konusu ülkelerle dış ticaret hacmi 5 yılda toplam 38 milyar 947 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye'den 2014-2018 döneminde aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan (gözlemci ülke), Özbekistan ve Kırgızistan'ın bulunduğu üye ülkelere  toplamda 24 milyar 519 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EN ÇOK İHRACAT AZERBAYCAN'A

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla ihracat yapılan ülke 8 milyar 889 milyon dolarla Azerbaycan oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Türkmenistan 6  milyar 835 milyon dolar, Kazakistan 3 milyar 792 milyon dolar, Özbekistan 3 milyar 256 milyon dolar ve Kırgızistan 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla izledi.

Türkiye'den yapılan toplam ihracat rakamlarına bakıldığında ise  2014'te 7 milyar 107 milyon dolar, 2015'te 5 milyar 289 milyon  dolar, 2016'da 3 milyar 992 milyon dolar, 2017'de 4 milyar 164 milyon dolar ve 2018 yılında 3 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşti.




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