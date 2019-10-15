Türkiye`den, 2014-2018 döneminde Orta Asya`daki Türk Cumhuriyetleri`ne 24 milyar 519 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Türk Cumhuriyetleri`ne 24,5 milyar dolarlık ihracat
15.10.2019 11:14
Son güncelleme : 15.10.2019 11:17
AA
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi, Türkiye'nin üye ülkelerle ticaret hacmini yeniden gündeme getirdi.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin, söz konusu ülkelerle dış ticaret hacmi 5 yılda toplam 38 milyar 947 milyon dolar
olarak kaydedildi.
Türkiye'den 2014-2018 döneminde aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan (gözlemci ülke), Özbekistan ve Kırgızistan'ın bulunduğu üye ülkelere toplamda 24 milyar 519 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirildi.
EN ÇOK İHRACAT AZERBAYCAN'A
Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla ihracat
yapılan ülke 8 milyar 889 milyon dolarla Azerbaycan oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Türkmenistan 6 milyar 835 milyon dolar, Kazakistan 3 milyar 792 milyon dolar, Özbekistan 3 milyar 256 milyon dolar
ve Kırgızistan 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla izledi.
Türkiye'den yapılan toplam ihracat
rakamlarına bakıldığında ise 2014'te 7 milyar 107 milyon dolar, 2015'te 5 milyar 289 milyon dolar, 2016'da 3 milyar 992 milyon dolar, 2017'de 4 milyar 164 milyon dolar
ve 2018 yılında 3 milyar 965 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
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