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Türk Eximbank Mersin Şubesi açıldı

02.10.2019 14:56

Son güncelleme : 02.10.2019 14:57
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank Mersin Şubesi`nin açılışını gerçekleştirdi.



AA

Eylül ayı ihracat rakamlarının Mersin'de açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, daha sonra beraberindeki Vali Ali İhsan Su, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı  İsmail Gülle ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Türk Eximbank Mersin  Şubesi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Pekcan, beraberindekilerle açılış kurdelesini kestikten sonra,  Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde kurulan Türk Eximbank Mersin Şubesi'ni gezerek yetkililerle görüştü.

TÜRK EXİMBANK'IN 17. ŞUBESİ

2017 yılına kadar sadece Ankara ve İzmir'de şubesi bulunan Türk  Eximbank, son 2 yıldır ihracatçıların yoğun olduğu illerde şube ve irtibat bürosu  açarak yerinde hizmet anlayışını geliştiriyor, ihracatçıların ihtiyaç duyduğu  finansmana erişimi kolaylaştırıyor.

Eximbank'ın şubeleri, ağustos ayı sonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan  tarafından açıklanan İhracat Ana Planı’nda, bankanın hedefleri arasında da yer  alan yeni finansman ürünlerinin ihracatçılara sunulması aşamasında da hizmet  verecek.

Yeni kurulan 17. Mersin şubesi ile bölge ihracatçıları, bankanın kredi  ve sigorta programları hakkında daha hızlı ve güncel bilgilere ulaşabilecek.

Türkiye ihracatında 14. sırada yer alan Mersin’de açılan Eximbank  şubesi ile civardaki illerin ihracatının daha da artırılmasına katkı sağlanacak.

Yeni Ekonomi Programı'nda Türk Eximbank’ın hedefleri arasında yer alan  şubeleşme kapsamında, bu yılın sonuna kadar Türkiye’nin ihracatta önde gelen  illerinde 3 şube daha açılacak.

"TL KREDİ FAİZLERİNİ TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRDİ"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın TL kredi faizlerini yüzde 9,61'e düşürdüğü müjdesini verdiği Türk Eximbank, TL kredilerini ihracatçı KOBİ'lere ve  yüksek teknolojili ürün ihracatçılarına kullandırmasının yanı sıra Akreditif  Teyit Sigortası, İşletme Sermayesi Garanti Programı, Yurt Dışı Teminat Mektubu  Programı ve Sigortalı Alacağa Dayalı Sevk Öncesi Kredi Programlarından oluşan 4  yeni ürünü daha bu yıl sonuna kadar uygulamaya alacak.

2019 yılında desteğini dolar bazında yüzde 10'luk bir artışla 48,4  milyar dolara, ihracatı destekleme oranını da yüzde 27'ye yükseltecek banka, bu yıl Türk Eximbank ile çalışan ihracatçı firma sayısını 12 bin 500’e, KOBİ payını  da yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyor.




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