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`Türk lirası varlıklarına güvenenler kazandı`

24.01.2020 15:02

Son güncelleme : 24.01.2020 15:02
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos 2018`den bugüne Türk lirası varlıklarına güvenenlerin, yatırım yapanların kazandığını bildirdi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendirdi.

Borsa ve devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ağustos 2018'den bugüne Türk lirası varlıklara güvenenler, yatırım  yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."

EN YÜKSEK GETİRİ DİBS'DEN

Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir infografiğe de yer verdi.

Finansal yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği infografiğe göre, 31 Ağustos 2018'den bugüne dolar ve euro, Türk lirası karşısında sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 13,7 değer kaybetti. Söz konusu dönemde orta vadeli DİBS, yatırımcısına yüzde 68,3 getiri sağladı.

2019 yılında da uzun ve orta vadeli DİBS yatırımcısı, sırasıyla yüzde  39,1 ve yüzde 34 getiri elde etti.

Geçen yıl BIST 100 endeksi yüzde 29,7 değer kazandı.




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