Türk Telekom’dan 1,9 milyar TL net kar

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket 2019’un dokuz ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.Türk Telekom’un, 2018’de yakaladığı güçlü büyüme performansını 2019’un Ocak-Eylül döneminde de sürdürdüğü görülürken, 2008’deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk dokuz aylık büyüme ve faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) değerlerine ulaşıldı. Yüksek faaliyet karlılığını sürdürerek 2019’un dokuz ayında son 7 yılın en yüksek dokuz aylık net karını elde eden Türk Telekom’un 30 Eylül 2019 itibarıyla toplam abone sayısı da 9 aylık dönemde net 1,7 milyon artışla 47,6 milyona yükseldi.2019’un dokuz ayında yıllık yüzde 15,6 büyüme ile 17,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana ilk dokuz aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom’un FAVÖK'ü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 artarak 8,3 milyar TL olarak gerçekleşti.Etkin faaliyet gideri yönetimi sayesinde geçen yıla göre 6,7 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise yine en yüksek dokuz ay değeri olan yüzde 48’e ulaştı. Yılın dokuz ayında satış gelirleri ve FAVÖK’te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK karlılığındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom’un net karı da son 7 yılın en yüksek dokuz aylık değeri olan 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti.Türk Telekom sadece 2019 üçüncü çeyrekte 1,1 milyar TL net kar elde ederek son 11 yılın en yüksek üçüncü çeyrek dönem net karını yazdı. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2019’un dokuz ayında 2,8 milyar TL’ye yükseldi.Söz konusu dönemde 1 milyon 667 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 47,6 milyona taşıdı. Toplam sabit genişbant internet abone sayısı 11,3 milyonu aşarken Türk Telekom’un fiber şebekesi ile ulaştığı hane halkı sayısı da son çeyrekte 2015 yılından bu yana en yüksek çeyreklik artış olan 884 bin artışla 20,3 milyon haneye yükseldi.Mobil abone sayısı ilk dokuz ayda 1,2 milyon net artışla 22,8 milyona çıkarken geçen yılın aynı döneminde yüzde 44 olan LTE abonelerinin toplam mobil aboneler içindeki payı sadece son çeyrekte 4 puan gibi yüksek bir artışla yüzde 54’e erişti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, finansal ve operasyonel sonuçlara yönelik yaptığı değerlendirmede, "2016 yılından bu yana parçası olduğum lider telekomünikasyon ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un CEO’su olarak değerli paydaşlarımızla yeni bir yol arkadaşlığına başlamanın ve ülkemizin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etmenin heyecanı içerisindeyiz. Bugün 30 bini aşkın çalışanımız ve 47,6 milyon abonemizle, başarılı operasyonel performansımız, etkin bilanço yönetimimiz, girişimlere verdiğimiz destek ve teknolojik yatırımlarımızla istihdama ve ekonomiye fayda sağlayarak Türkiye'ye değer katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Türk Telekom olarak yakaladıkları güçlü ivmeyi 2019’un dokuz ayında elde ettikleri rekor büyüme ile taçlandırdıklarını belirten, Önal şunları ifade etti:"Kaydettiğimiz bu başarılı performans, stratejilerimizi doğru uyguladığımızın bir göstergesi. Özellikle sabit genişbant ve mobildeki gelir artışının desteği ile bu yılın dokuz ayında gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 büyüterek son 11 yılın rekor gelir artışına imza attık. Gelirlerimizle birlikte FAVÖK ve FAVÖK marjımızı da rekor seviyeye çıkararak 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk dokuz aylık değerine ulaştırdık.Bu sonuçlar doğrultusunda 2019 FAVÖK öngörümüzü yıl içinde ikinci kez yukarı yönlü revize ederek 10,5- 10,8 milyar TL aralığından 11 milyar TL seviyesine yükseltmiş bulunuyoruz. 2019 yılında güçlü operasyonel performansımızın ve güçlenen bilançomuzun etkisi net kar performansımıza da yansıdı. Üçüncü çeyrek net karımız ile 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek üçüncü çeyrek performansına ulaşırken yılın ilk dokuz ayındaki net karımız son 7 yılın en yüksek seviyesine erişti."Önal, Türk Telekom’un borçluluk oranını ve yabancı para riskini de önemli ölçüde azalttıklarını bildirdi.Şirketin net borcunun 2018 sonundan beri 315 milyon dolar gerilediğini aktaran Önal, borçluluk oranının (Net Borç/FAVÖK), güçlü nakit akışı yaratımı ve güçlü FAVÖK artışına bağlı olarak 30 Eylül 2019 itibarıyla geçen dört yılın en düşük seviyesi olan 1,55x’e indirmeyi başardıklarını dile getirdi. Önal, 2018’in üçüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar eşdeğerinde olan net açık yabancı para pozisyonunu bu yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 446 milyon dolara düşürdüklerini vurguladı.Bu sayede gelir tablosunun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalmaya devam ettiğini kaydeden Önal, güçlenen bilançolarla birlikte artan öngörülebilirliğin paydaşları için değer yaratacağını düşündüklerini belirtti.Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için dijitalleşme ve internet kullanımının yaygınlaşmasının büyük önem taşıdığını aktaran Önal, şunları kaydetti:"Türk Telekom olarak en önemli hedeflerimiz arasında mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve dijital uçurumu azaltarak Türkiye’de her kesimi gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir seviyeye çıkarmak bulunuyor. Bu hedefimiz doğrultusunda Türk Telekom olarak girişimlerimizin katkısıyla Türkiye’de son iki yılda yüzde 47’den yüzde 57’ye yükselttiğimiz Türkiye genişbant hane halkı penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda sıkı şekilde çalışıyoruz.Yılın üçüncü çeyreğinde elektrik şirketleri ile yaptığımız işbirliklerini arttırarak Türkiye’nin 43 şehrini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Üçüncü çeyrekte bu kanallar üzerinden sağladığımız abone kazanımı, ikinci çeyreğe göre yüzde 30’un üzerinde artış gösterdi. Ayrıca, üçüncü çeyrekte müşterimize daha iyi değer sunmak için gerçekleştirdiğimiz tarife dengelemesi de abone kazanımımıza katkı sağladı. Türkiye’nin en fazla aboneye hizmet sunan operatörü olarak yeni dönemdeki önceliklerimiz de yine; internet penetrasyonunu arttırmak, daha iyi bir müşteri deneyimi, dijitalleşme yolculuğuna hız vermek ve sürdürülebilir bir abone büyümesinin yanında sağlıklı bir ARPU artışı sağlamak olacak."Önal, Türk Telekom’un, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran servis ve ürünler geliştirerek müşteri deneyimini her alanda iyileştirmeyi hedefleyen bir şirket olduğunu aktardı.Müşteri deneyimini dijital alanlarda da en üst düzeye taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Önal, müşteri odaklı self-servis uygulaması "Online İşlemler" in bugüne kadar 33 milyon kez indirildiğini belirtti.Önal, uygulamayı kullanan tekil Türk Telekom mobil abonelerinin sayısı 13,4 milyona ulaştığını bildirdi. Akıllı telefon kullanan müşterilerin yüzde 77’sinin uygulamayı kullandığını kaydeden Önal, kusursuz müşteri deneyimi kapsamında Türk Telekom olarak üçüncü çeyrekte yüksek hızda sabit interneti ev içinde kablosuz olarak müşterilere sunmak üzere Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de deneyen ilk operatör olduklarını aktardı.Önal, "Türkiye'nin lider entegre operatörü konumumuzu yeni abone kazanımlarıyla güçlendirirken, bir yandan da ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdürüyoruz. Uzunluğu her geçen gün artan 295 bin kilometrelik fiber altyapımızın yanı sıra, 5G alanında geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle de Türkiye’de 5G’ye en hazır operatörüz. Türk Telekom olarak karlı büyümemizi sürdürürken bir yandan da Türkiye’nin sahip olduğu dijital varlıkların kurucusu ve geliştiricisi olarak milli teknoloji dönüşümünün her adımında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, projeler ve çalışmalar ile Türkiye’yi geleceğe taşırken, 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisi için itici güç olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.