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TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

07.01.2020 10:15

Son güncelleme : 07.01.2020 10:15
Rusya`nın doğal gazını Türkiye`ye ve Türkiye üzerinden Avrupa`ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul`da düzenlecek törenle gerçekleştirilecek.



AA

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre  uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da  bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de  tamamlandı.

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık  2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar  metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk  hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden  Avrupa'ya gaz gönderilecek.





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