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TürkAkım ilk gaz akışı için hazır

25.12.2019 14:20

Son güncelleme : 25.12.2019 14:20
Rus gazını doğrudan Türkiye`ye iletecek TürkAkım boru hattı gaz akışına hazır hale getirildi.



AA

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre  uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın 1,5 yıllık inşaat süreci sona erdi.  Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali  de tamamlandı.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar  metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım, şu an itibarıyla 100 milyon metreküp  gazla doldurularak ticari operasyona başlamaya hazır hale getirildi.

TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz  akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

Projenin resmi açılış töreninin 8 Ocak'ta İstanbul'da  gerçekleştirilmesi planlanıyor. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

İKİNCİ HAT BULGARİSTAN SINIRINDA

TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, Kıyıköy Alım Terminali'nde  düzenlenen basın toplantısında, Lüleburgaz yakınında Türkiye'nin doğal gaz  şebekesine bağlanacak ilk hattın Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)  tarafından işletileceğini söyledi.

Rusya'dan 283 bar basınçla gelen gazın BOTAŞ'ın istediği şartlarda  getirildiğini ve terminalde hazır bekletildiğini belirten Esen, şöyle konuştu:

"İlk gaz akış tarihine resmi merciler karar verecek. Bizim taahhüdümüz  31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale gelmekti ve bunu yerine  getirdik. İkinci hat için inşa edilen kara hattı bölümü de Bulgaristan sınırına  kadar getirilerek tamamlandı. Bu hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz  Taşıma AŞ tarafından inşa edildi. Türkiye bu hattan bir transit geçiş ücreti de  alarak ekonomik fayda sağlayacak."

"ABD'NİN YAPTIRIMLARININ PROJEYİ ETKİLEMESİNİ BEKLEMİYORUZ"

Esen, boru hatlarının güvenliği için önemli tedbirler alındığını dile  getirerek, "ABD'nin yaptırımlarının projeyi etkilemesini beklemiyoruz. Bu konuda  bir endişemiz yok." dedi.

TürkAkım kapsamında bölgesel kalkınma projelerine de destek  verdiklerini ifade eden Esen, kesilen ağaçların yerine 100 binden fazla ağaç  dikildiğini, balıkçılık ve arıcılık başta olmak üzere birçok alanda önemli  çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

TürkAkım ilk kez Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in  Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi  ziyaret sırasında duyuruldu. Projenin  hükümetlerarası anlaşması 10 Ekim 2016'da imzalandı.




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