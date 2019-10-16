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Türkiye, AB ile ticaret fazlası verdi

16.10.2019 13:32

Son güncelleme : 16.10.2019 13:32
Türkiye, ağustosta Avrupa Birliği ile 816,5 milyon euro ticaret fazlası verdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ağustos ayında toplam ihracatı 154,2 milyar euro, ithalatı da 166,3 milyar euroya ulaştı. AB, ağustos ayında yaklaşık 12,1 milyar euro ticaret açığı verdi.

Euro Bölgesi'nin ise ağustos ayında toplam ihracatı 177,4 milyar euro, ithalatı 162,6 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 14,7 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, ağustos ayında AB'ye 6 milyar 8,2  milyon euroluk ihracat yaptı. AB'den 5 milyar 191,7 milyon euroluk ithalat  gerçekleştiren Türkiye, ağustosta 816,5 milyon euro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 8 ayında AB'ye yaklaşık 53,2 milyar euro ihracat yaparken, AB'den 47,5 milyar euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019 Ocak-Ağustos döneminde de Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 5,7 milyar euro geçti.




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