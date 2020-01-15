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Türkiye, AB ile ticaret fazlası verdi

15.01.2020 14:04

Son güncelleme : 15.01.2020 14:06
Türkiye, kasımda Avrupa Birliği ile ticarette 233,1 milyon euro fazla verdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin kasım ayında toplam ihracatı 172,7 milyar euro, ithalatı 170,1 milyar euroya ulaştı. AB, kasım ayında yaklaşık 2,6 milyar euroluk  ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nin ise kasım ayında toplam ihracatı 197,7 milyar euro, ithalatı 177 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 20,7 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, kasımda AB'ye 6 milyar 828,6 milyon euroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 595,5 milyon euroluk ithalat  gerçekleştiren Türkiye, kasımda 233,1 milyon euro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, 2019'un 11 ayında AB'ye yaklaşık 74 milyar euro ihracat  yaparken, AB'den 67 milyar euro ithalat gerçekleştirdi.




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