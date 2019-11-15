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Türkiye, AB ile ticarette fazla verdi

15.11.2019 14:23

Son güncelleme : 15.11.2019 14:55
Türkiye, eylülde Avrupa Birliği ile 618,6 milyon euro ticaret fazlası verdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin eylül ayında toplam ihracatı 168,3 milyar euro, ithalatı 173,3 milyar euroya ulaştı.

AB, eylül ayında yaklaşık 5 milyar avroluk ticaret açığı verdi. Euro Bölgesi'nin ise eylül ayında toplam ihracatı 196,2 milyar euro, ithalatı 177,6  milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 18,7 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, eylül ayında AB'ye 6 milyar 433,6 milyon euroluk ihracat yaptı. AB'den 5 milyar 815 milyon euroluk ithalat  gerçekleştiren Türkiye, eylülde 618,6 milyon euro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 9 ayında AB'ye yaklaşık 59,7 milyar euro ihracat  yaparken, AB'den 53,4 milyar euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019 Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 6,3 milyar euro geçti.




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