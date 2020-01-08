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Türkiye, Fas`a açtığı `çelik` davasını kazandı

08.01.2020 16:56

Son güncelleme : 08.01.2020 16:56
Türkiye, Fas tarafından Türkiye`den çelik ithalatına getirilen antidamping önlemine karşı Dünya Ticaret Örgütü`nde (DTÖ) açmış olduğu davayı kazandı.



AA

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin talebiyle kurulan DTÖ paneli, Fas'ın  Türk çelik ürünlerine karşı almış olduğu önlemin DTÖ anlaşmalarına aykırı  olduğuna ve kaldırılması gerektiğine hükmetmişti.

Panelin söz konusu kararı, DTÖ üyelerinin katılımıyla bugün toplanan  DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Organı Toplantısı'nda onaylandı.

Fas, Türkiye'den yassı çelik ürünleri ithalatına yüzde 11 oranında  anti-damping önlemi almıştı. Panel raporu, Fas'ın bu uygulamasını DTÖ kuralları  çerçevesinde haksız bulmuştu. Raporun onaylanmasıyla Türkiye'nin haklılığı tescil  edilmiş oldu.

Panel, geçen aylarda yayımladığı raporda, Fas'ın antidamping  anlaşmasına aykırı hareket ederek Türkiye'nin DTÖ anlaşmalarından kaynaklanan  haklarına zarar verdiğine hükmetmiş ve Fas'tan, önlemini DTÖ yükümlülükleriyle  uyumlu hale getirmesini istemişti. Panelin bu kararını temyiz etmek isteyen Fas,  DTÖ Temyiz Organı'nın işlevsiz hale gelmesi sonrası temyiz talebini geri çekmiş,  bunun üzerine Türkiye lehine olan panel kararı üyelerin onayına sunulmuştu.

"DTÖ TARİHİNDE TÜRKİYE LEHİNE TAMAMLANAN EN ÖNEMLİ KARARLARDAN BİRİ"

Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu,  söz konusu kararın, DTÖ tarihinde Türkiye lehine tamamlanan en önemli kararlardan  biri olduğunu vurguladı.

Madenoğlu, Ticaret Bakanlığı eş güdümünde yürütülen dava sürecinin  Türkiye'nin çok taraflı sistem içerisinde kazanımları arasında önemli bir yeri  olacağına işaret ederek, Türkiye'nin son dönemde DTÖ içerisindeki etkinliğinin  arttığını söyledi.

Türkiye'nin Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki davalarda  önemli başarılar elde ettiğini belirten Madenoğlu, "Çok taraflı sistemde  ülkemizin haklarının korunması yönündeki güçlü diplomasi faaliyetlerine devam  edeceğiz." dedi.




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