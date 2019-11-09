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Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi

09.11.2019 11:17

Son güncelleme : 09.11.2019 11:17
Dünya Altın Konseyi raporuna göre ağustosta 41,8 tonla aylık bazlı ülke tarihinin en yüksek altın alımını yapan Türkiye, üçüncü çeyrekte de 71,4 tonla dünya genelinde en fazla altın alımı yapan ülke oldu.



AA

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) üçüncü çeyrek altın talebi raporuna göre, dünya genelinde altına olan talep artmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünya merkez bankaları arasında 3'üncü çeyrekte en fazla altın alan merkez bankası oldu.

Türkiye, üçüncü çeyrekte altın rezervlerine 71,4 ton ekleyerek bu alanda birinciliği göğüsledi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervleri 385,5 tona çıktı. Türkiye, ağustosta da 41,8 tonla altın alarak, tarihinin en yüksek  miktarlı aylık altın alımını gerçekleştirmişti.

RUSYA VE ÇİN DE ALTIN REZERVLERİNİ ARTIYOR

Rusya aynı dönemde altın rezervlerini artıran ülkelerde ön sıralarda yer aldı. Bu ülke toplam altın rezervlerini 34,9 ton artarak 2 bin 241,9 ton seviyesine yükseltti.

Bir süredir rezervlerini çeşitlendirmek adına dolar varlıklarını azaltan Rusya Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı yüzde 20'ye yükseldi. Bankanın altın rezervlerinin dolar karşılığı yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

Altın rezervlerini artıran bir diğer ülke de Çin olurken, bu ülke üçüncü çeyrekte 21,8 tonluk altın alımı gerçekleştirdi.

ALTIN FONLARI REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Altın bazlı yatırım fonları (ETF), söz konusu çeyrekte 258,2 ton altın alarak, portföyündeki altın miktarını rekor seviye olan 2 bin 855,3 tona yükseltti.

Son dört yılda miktar bazlı en yüksek artışın sağlandığı üçüncü çeyrekteki altın talebinde merkez bankalarının genişleyici para politikası önemli rol oynadı.

Söz konusu çeyrekte Kuzey Amerikalı fonların ellerindeki altın miktarı 184,9 ton artış kaydetti. Üçüncü çeyrekteki altın alım miktarının yüzde 71,6'sına denk gelen bu alım, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleriyle yakından ilgili olarak değerlendirildi.

Avrupalı fonlar, üçüncü çeyrekte 55,8 tonluk alım yaparken, Asya fonları rezervlerini bu dönemde 14,3 ton artırdı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR

WGC'nin verilerine göre merkez bankaları altın talebindeki artışta  kritik rol oynamaya devam ediyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde merkez bankalarının  altın rezervlerinde 156,2 tonluk bir artış yaşandı. Yıl başından bugüne kadar  toplamda 547,5 tonluk altın alımı yapıldı. Rapora göre son dönemde altın  rezervlerini artıran merkez bankalarının başını Türkiye, Rusya ve Çin'in çekiyor.

Altın arzı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük  artışla 1222,3 tona çıktı. Bu durum geri dönüşümde yaşanan yüzde 10'luk artıştan  kaynaklandı.

Madenlerdeki altın üretimi 2018'in üçüncü çeyreğinde 883,3 ton iken,  bu yılın üçücü çeyreğinde yüzde 1'lik düşüşle 877,8 tona geriledi.

Yılbaşından bu yana geri dönüşümden kazanılan altın miktarı da 963,1  tona ulaştı.

Rapora göre jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam etti. Altının ons fiyatı için 1.500 dolar önemli bir seviye  haline geldi. Küresel ekonomideki yavaşlama beklentisi ile ticaret savaşlarının ortaya çıkardığı belirsizlikler risk iştahını azalttı ve altındaki trende destek  verdi.

Raporun ele aldığı dönemde yaklaşık 17 trilyon dolar seviyesine çıkan negatif getirili tahviller de altını yatırımcılar açısından cazip bir yatırım aracı haline getirdi.




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