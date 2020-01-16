GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye bu yıl Afrika`nın kapısını daha çok çalacak

16.01.2020 10:50

Son güncelleme : 16.01.2020 10:50
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye`nin 2019`da Kuzey Afrika`ya ticaretinin yüzde 10, diğer Afrika ülkeleriyle yüzde 12 arttığını belirterek, "Burada önemli bir potansiyel var. Bu yıl Afrika`ya daha fazla önem vereceğiz" dedi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine, Nijerya ve Fas ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Temaslarının çok verimli geçtiğini vurgulayan Pekcan, Nijerya'da  Devlet Başkan Yardımcısı, Dışişleri Devlet Bakanı, Ticaret Sanayi ve Yatırım  Bakanı, Bayındırlık ve İmar Devlet Bakanı ile hem ikili hem heyetler arası  görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ayrıca iki ülke iş insanlarının katılımıyla İş  Forumu düzenlediklerini söyledi.

Pekcan, Nijerya'da Türk firmaları için çok güzel imkanlar bulunduğuna  işaret ederek, şöyle konuştu:

"Nijerya'da Türkleri seviyorlar ve ülkelerine bekliyorlar. Biz  yaklaşık 37 kişilik iş insanı heyetimizle gittik. Orada iş yapan iş insanlarımız  da vardı. Nijerya'dan ise 226 iş insanı foruma katıldı. Nijerya'daki temaslarımız  sırasında 500'ü aşkın ikili görüşme gerçekleştirildi. Nijerya'da büyük bir  potansiyel var. Nijerya, Batı Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri. Burada  önemli iş birliği imkanlarımız bulunuyor. Yatırımların Karşılıklı Korunması ve   Teşviki,  Çifte Vergilendirmenin Önlemesi, Gümrük Süreçleri Hakkında İşbirliğinin  Artırılması anlaşmaları,  TSE'nin sevk öncesi sertifika vermesi yönünde  yetkilendirilmesi, Helal Akreditasyon Kurumu ile iş birliği, THY'nin uçuşlarının  artırılması gibi çeşitli alanlarda görüş alışverişlerinde bulunduk ve bu  anlaşmaların imzalanması yönünde onların da  olumlu katkılarını aldık."

"ECOWAS İLE ANLAŞMA İMZALAMAK İSTİYORUZ"

Pekcan, Türkiye olarak Batı Afrika Ekonomik Birliği (ECOWAS) ile  Ticaret ve Ekonomik Ortaklık İşbirliği Anlaşması imzalamak istediklerini ifade  ederek, "Burada da Nijerya çok önemli bir aktör. Nijerya Devlet Başkan  Yardımcısından bu konuda destek sözü aldık. Bu ziyaretleri karşılıklı olarak  artıracağız." diye konuştu.

Nijerya'daki temaslarının ardından dün de Fas'ın başkenti Rabat'a  resmi bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Pekcan, burada STA Ortak   Komite toplantısı ve bir yatırım forumu gerçekleştirdiklerini, her iki ülkeden  yatırımcı iş insanlarıyla bir araya geldiklerini anlattı.

Pekcan, "Burada havacılık sektöründen otomotiv, ağır vasıta, savunma  sanayisine,  gübre, tekstil, hazır giyim, ayakkabı sektöründen ambalaj sanayi,  lojistiğe kadar birçok firmamız toplantımıza iştirak ettiler. Türk iş  insanlarımız Fas'ı, gerek  ABD gerek AB ve EFTA ve Mağrip ülkelerinde yapmış  oldukları iş birliklerinden ve imzalanan STA'lardan faydalanarak yeni pazarlara  açılma imkanıyla Afrika'ya giriş kapısı olarak düşünüyorlar. Buradaki potansiyel  de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

2020'DE TÜRKİYE’DE İKİ ÖNEMLİ ORGANİZASYON YAPILACAK

Geçen yıl belirledikleri ihracatta hedef ülkelerin arasında Afrika ülkelerinin bulunduğunu hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"2019'da Kuzey Afrika'ya ticaretimiz yüzde 10, diğer Afrika  ülkeleriyle yüzde 12 arttı. Burada önemli bir potansiyel var. Dünyada son  dönemdeki jeopolitik gelişmelerin, küresel ekonomideki ticaret savaşlarının,  korumacılık önlemlerinin öne çıktığı bu dönemde, pazar çeşitlenmesi bizim için  önemli. Bu anlamda Afrika'da bizim için daha büyük potansiyel var, bu yıl  Afrika'ya daha fazla önem vereceğiz, ziyaretler gerçekleştireceğiz."

Türkiye'de bu yıl nisan ayında devlet başkanlarının katılacağı  Türkiye-Afrika Zirvesi'nin yapılacağına dikkati çeken Pekcan, Ticaret  Bakanlığının DEİK ile  beraber iki senede bir düzenlediği Türkiye-Afrika Ekonomi  ve İş Forumu'nun da ekim ayında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Pekcan, en son 2018'de gerçekleştirilen söz konusu foruma 42 ülkeden  bakanların ve 3 bine yakın iş insanının katıldığını anımsatarak, bu sene daha iyi  bir katılım beklediklerini sözlerine ekledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:34122.039
Değişim :  0,91% |  1.100,06
Açılış :  121.378  
Önceki Kapanış :  120.939  
En Yüksek
122.221 En Düşük
121.378
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFB 58,80 11.001.333 % 14,96  
NIBAS 4,86 12.179 % 14,62  
DAGHL 4,74 5.375.691 % 13,94  
GYHOL 16,50 3.322.646 % 11,71  
ALKIM 45,70 26.625.753 % 11,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6582 7,6966 % 0,31  
Frank 6,0796 6,1162 % 0,11  
Riyal 1,5649 1,5727 % 0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.553 -3,49  
Altın Gr. 294 294 -0,06  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 -0,11  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 64,34 64,34 0,34  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru