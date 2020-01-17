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Türkiye yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor

17.01.2020 11:31

Son güncelleme : 17.01.2020 11:31
İslam Kalkınma Bankası Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salah Jelassi dünyada yatırım fırsatlarının kıt olduğu bir ortamda Türkiye`nin yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ettiğini söyledi.



AA

İslam Kalkınma Bankası  (İKB) Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salah Jelassi, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, küresel ekonomik sıkıntıları, İKB'nin yeni stratejilerini ve Türkiye'nin mevcut pozisyonu ile ülkenin gelecek projeksiyonlarını değerlendirdi.

"Türkiye gibi stratejik konuma sahip bir ülke bulmak çok zor." diyen Jelassi, Türkiye'nin konumu, düzenli iş hayatı ve gelişmiş insan kapasitesi ile büyümeye devam etmek ve kalkınma hedeflerini yakalamak için çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Jelassi, küresel ekonomik problemlere değinerek, politik meselelerin küresel bir krize sebebiyet verdiğini ve gelişmekte olan ekonomiler üzerinde baskı oluşturarak onları etkilediğini kaydetti.

ABD politikalarının gelişmekte olan ekonomilere zorluklar yarattığını da ekleyen Jelassi, Asya ülkeleri ve Türkiye'nin bu zorlukları tecrübe ettiğini anımsattı.

Jelassi, "Fakat biz bu küresel durumun iyileşme kaydettiğine  inanıyoruz, Türkiye en çok iyileşme gösteren ülkelerden biri olacak." diyerek  Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ekonomilerle kıyaslandığında çok daha büyük bir  potansiyele sahip olduğunu belirtti ve "Biz 2019 yılını güzel haberlerle  kapattık, umuyorum ki olumlu patika 2020 yılında ve sonrasında da devam edecek.  Ben eminim ki Türkiye'nin çok hızlı iyileştiğine şahit olacağız. Dünyada yatırım  fırsatları kıt fakat Türkiye yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam  ediyor." yorumunu yaptı.

AFRİKA TÜRKİYE'YE MİNNETTAR

İKB Grubu'nun yeni bir iş modeli benimsemek zorunda kaldığına işaret  eden Jelassi, bankanın artık belirtiler yerine problemlerin temel nedenlerine  odaklandığını açıkladı.

"İKB Grubu üye ülkelerini yukarıya çıkarmak için bir paradigma  değişikliği yaşamak zorunda kaldı." diyen Jelassi, her bir ülkede yeni bir  strateji belirlendiğini ve potansiyeli yüksek sektörlere odaklanıldığını  anlattı.

Jelassi bu sektörlerin çoğunlukla tekstil, otomotiv ve inşaat olduğunu  vurgulayarak, Türkiye'nin bu sektörlerdeki potansiyeline dikkati çekti.

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetlerine de değinen Jelassi,  "Türkiye Afrika için eylem planı geliştirerek kıtada doğru yolu izliyor. İKB  Grubu'nun Afrika'daki pek çok üye ülkesi Türkiye'ye minnettar. Biz inanıyoruz ki  Türk iş adamlarının tecrübesi, bu ülkelerin fırsatları yakalaması ve  potansiyellerini ortaya koyması için yardımcı olacak." ifadelerini  kullandı.

İKB GRUBU TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Jelassi, İKB Grubu'nun Türkiye ile olan ortaklığının gelecekte de aynı  şekilde devam edeceğinin altını çizerek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir  Yolları'nın grubun ülkedeki en büyük ortağı olduğunu çünkü Türkiye gibi stratejik  konuma sahip bir ülkenin ulaşım bağlamında iyi bir altyapıya ihtiyacı olduğunu  sözlerine ekledi.

Grubun Türkiye'deki enerji sektörü alanında 740 milyon dolara ulaşan  yatırımlarını da hatırlatan Jelassi, "Biz yenilenebilir enerji ve enerji  verimliliği alanlarının çok önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Jelassi, grubun ayrıca KOBİ'lere destek olmak için Türk Eximbank ile  yaptığı çalışmalara devam edeceğini söyleyerek, "KOBİ'ler büyüme, istihdam ve  kalkınma için çok önemli. Özellikle ihracat yapan KOBİ'ler Türkiye'ye ihracat  temelli bir ekonomi getirecek." diyerek sözlerini tamamladı.




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