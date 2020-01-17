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Türkiye`de sanayinin çarkları AB`den hızlı döndü

17.01.2020 11:27

Son güncelleme : 17.01.2020 11:27
Sanayi üretimi Avrupa Birliğinde (AB) Kasım 2019`da yıllık bazda yüzde 1,3 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 5,1 artırdı ve verileri açıklanan 25 AB ülkesinden 23`ünün üzerinde performans gösterdi.



AA

AA muhabirinin AB İstatistik Kurumu (Eurostat) ve Türkiye İstatistik  Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, AB genelinde 2019'un ikinci  yarısından itibaren negatif seyreden sanayi üretimi Kasım 2019'da da bir önceki  yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 geriledi. Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi  aynı dönemde yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye'de ise sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda Avrupa  ortalamasının üzerinde performans gösterdi. Bu dönemde ülkenin sanayi üretimi,  bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış kaydetti. Böylece Türkiye bu  performansıyla verileri açıklanan 25 AB ülkesinden 23'ünü geride bıraktı.

Sanayi üretiminin en yüksek olduğu ülke Macaristan

Avrupa'da bu dönemde sanayi üretiminin en yüksek olduğu ülkeler,  Türkiye ile benzer sınıflandırmaya tabi tutulan Macaristan ve Polonya oldu.  Macaristan'da sanayi üretimi Kasım 2019'da yıllık yüzde 5,7, Polonya'da yüzde 5,6  yükseldi.

Sanayi üretiminin geçen yıl kasımda yıllık bazda en fazla düştüğü  ülkeler ise yüzde 8,3 ile Yunanistan, yüzde 7,5 ile Romanya ve yüzde 7,2 ile  Estonya oldu.

Lokomotif ülkeler beklenen performansı gösteremedi

Avrupa ekonomisinin lokomotifi olan Almanya sanayisinde çarklar bu  dönemde istenilen performansta işlemedi. Ülkede sanayi üretimi geçen yıl boyu  negatif seyrederken, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4  azaldı.

AB ekonomisinin bir diğer önde gelen ülkesi Fransa'da sanayi üretimi  geçen yıl dalgalı bir seyir izledi. Ülkenin sanayi üretimi Kasım 2019'da yıllık  bazda yüzde 1,2 arttı. İtalya'da da durum Almanya'dakine benzer bir görünüm  sergileyerek, yılın 9 ayında azalış gösterdi. Ülkedeki sanayi üretimi Kasım  2019'da da yıllık bazda 0,6 geriledi.

Hollanda'da ise geçen yıl sadece eylül ve ekim aylarında artış  gösteren sanayi üretimi, Kasım 2019'da bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde  2,1 azaldı.

Brexit süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Birleşik Krallık da söz  konusu ayda sanayi üretiminde pozitif performans gösteremedi. Ülkenin sanayi  üretimi Kasım 2019'da yıllık yüzde 1,9 düştü.





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