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Türkiye`de vergi mükellefi sayısı 11 milyonu aştı

11.01.2020 11:27

Son güncelleme : 11.01.2020 11:27
Türkiye`de vergi mükellefi sayısı 2019`da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 11 milyonu aştı. İstanbul, 3 milyon 258 bin 25 mükellef sayısıyla ilk sırada yer aldı.



AA

AA muhabirinin, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 1 milyon 964 bin 548 gelir, 2  milyon 888 bin 386 gelir stopaj, 2 milyon 30 bin 265 gayrimenkul sermaye iradı  (GMSİ-kira geliri vergisi), 783 bin 455 basit usulde vergilendirilen gelir, 848  bin 904 kurumlar ve 2 milyon 754 bin 599 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı geçen  yıl 2018'e kıyasla yüzde 2,9 artışla 11 milyon 270 bin 157'ye yükseldi. Mükellef sayısı 2018'de 10 milyon 956 bin 43 olarak kayıtlara geçmişti.

Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 5,2 ile kurumlar vergisinde görüldü. Bunu yüzde 3,2 ile gelir stopaj vergisi ve yüzde 3 ile KDV izledi.

Buna göre, 2018'de 806 bin 622 olan kurumlar vergisi mükellef sayısı geçen yıl 848 bin 904'e ulaştı. Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı 2 milyon 797  bin 479'dan 2 milyon 888 bin 386'ya yükselirken, KDV mükellefi sayısı da 2 milyon 674 bin 151'den 2 milyon 754 bin 599'a çıktı.

Türkiye genelinde gelir vergisi mükellef sayısı 2018'de 1 milyon 920  bin 586 iken geçen yıl yüzde 2,3 artışla 1 milyon 964 bin 548'e ulaştı. Kira  geliri elde eden GMSİ mükelleflerinin sayısı da 1 milyon 982 bin 524 iken yüzde 2,4 artışla geçen yıl sonunda 2 milyon 30 bin 265 oldu. Basit usulde  vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 1,1 artışla 774 bin  681'den 783 bin 455'e yükseldi.

İSTANBUL MÜKELLEF SAYISINDA BİRİNCİ

İller bazında bakıldığında, en fazla mükellef 3 milyon 258 bin 25 ile  İstanbul'da bulunuyor. Bu kişilerin 511 bin 245'i gelir vergisi, 842 bin 745'i  gelir stopaj vergisi, 724 bin 182'si GMSİ, 46 bin 261'i basit usulde  vergilendirilen gelir vergisi, 320 bin 576'sı kurumlar vergisi ve 813 bin 16'sı  KDV mükelleflerinden oluştu.

Bu ili, 941 bin 324 mükellefle Ankara, 756 bin 186 mükellefle İzmir izledi.




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