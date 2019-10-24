Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi`ndeki en büyük sıçramanın bakanlığın sorumluluğundaki vergi alanında sağlandığı ve Türkiye`nin bu alanda 80`den 26`ncı sıraya yükseldiği bildirildi.
Türkiye`den iş yapma kolaylığı başarısı! 10 sıra yükseldi...
24.10.2019 10:04
Son güncelleme : 24.10.2019 10:04
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nin (Doing Business Index) üye ülkelerde yatırım
ortamını etkileyen iş düzenlemelerini analiz ettiği aktarıldı.
Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 yılı raporunun bugün kamuoyuyla paylaşıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu rapora göre, İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında geçen sene 43'üncü basamakta yer alan Türkiye'nin 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33'üncü ülke olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bu yıl, iş yapma kolaylığı reform çalışmalarının bakanlık liderliğinde başarılı şekilde yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu başarı, özel sektörümüzü temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli katkılarıyla işe başlama, vergi
ödeme, elektrik temini, tapu kaydı ve dış ticaret alanlarında yapılan reformlar sayesinde gerçekleşmiştir. Endeksteki en büyük sıçrama esas itibarıyla bakanlığımız sorumluluğundaki vergi alanında sağlanarak, bu alanda sıralamamız 80'den 26'ya yükselmiştir. Söz konusu reformlar ile maliyetlerin düşmesi, işlem sürelerinin ve sayılarının azalması temin edilerek Türkiye'de iş hayatında verimlilik ve etkinlik artırılmıştır."
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276,54
En Düşük
274,95
BIST En Aktif Hisseler
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|ECILC
|3,15
|10.952.442
|% 0,00
|
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|ECILC
|3,15
|10.952.442
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 0,00
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4076
|7,4447
|% 0,32
|
|Frank
|5,7826
|5,8174
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|0,01
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
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|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,19
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