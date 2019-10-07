Türkiye`nin altın ithalatı eylül ayında 12 bin 149 kg oldu.
Türkiye`nin altın ithalatı arttı
07.10.2019 15:17
Son güncelleme : 07.10.2019 15:20
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,3 artışla 12 bin 149 kg altın
ithalatı gerçekleştirdi.
2018 yılının aynı ayında 7 bin 487 kg altın
ithalatı yapılmıştı.
Borsa İstanbul verilerine göre aynı ayda gümüş ithalatı 23 bin 322 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 3 bin 934 kg olmuştu.
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