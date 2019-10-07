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Türkiye`nin altın ithalatı arttı

07.10.2019 15:17

Son güncelleme : 07.10.2019 15:20
Türkiye`nin altın ithalatı eylül ayında 12 bin 149 kg oldu.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,3 artışla 12 bin 149 kg altın ithalatı gerçekleştirdi.

2018 yılının aynı ayında 7 bin 487 kg altın ithalatı yapılmıştı.

Borsa İstanbul verilerine göre aynı ayda gümüş ithalatı 23 bin 322 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 3 bin 934 kg olmuştu.




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