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Türkiye`nin altın ithalatı düştü

09.01.2020 07:28

Son güncelleme : 09.01.2020 07:28
Türkiye`nin 2019 yılında altın ithalatı %21,2 düşüşle 159 ton oldu.



Türkiye'nin 2019 yılında altın ithalatı %21,2 düşüşle 159 bin 364 Kg oldu. 2018 yılında ithalat 202 bin 349 Kg seviyesindeydi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %151,2 artışla 21 bin 134 Kg altın ithalatı gerçekleştirdi. 2018 yılının aynı ayında 8 bin 414 Kg altın ithalatı yapılmıştı.

Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 35 bin 581 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 7 bin 80 Kg olmuştu.

Yılın tamamında gümüş ithalatı %22,4 artışla 231 bin 735 Kg'den 283 bin 624 Kg'ye çıktı.





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