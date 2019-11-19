Türkiye`nin altın rezervi yükseldi

BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|HUBVC
|10,41
|3.279.806
|% 9,58
|OYLUM
|3,90
|480.340
|% 8,03
|DIRIT
|1,03
|620.174
|% 7,29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4108
|7,4480
|% -0,01
|Frank
|5,7687
|5,8034
|% -0,25
|Riyal
|1,5239
|1,5315
|% -0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|-1,15
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,27
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,02
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|-0,17
Seans Raporu
- 10:21NATEN Yüzde 5.00 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 429 adet işlem
- 10:20ALYAG Yüzde 4.65 oranında artışla 0.45 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 203 adet işlem
- 10:19OYLUM Yüzde 8.03 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 236 adet işlem
- 10:18XU100 Endeks 107, 229 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 264.00 milyon TL de
- 10:16YUNSA Yüzde 5.25 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 503, 666 adet işlem